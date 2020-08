Tanarul inecat astazi la Olimp, student eminent la Universitatea Alexandru Ion Cuza din Iasi

Un tanar din Iasi a murit astazi inecat in statiunea Olimp din Constanta.Sfarsit tragic pentru un tanar iesean in varsta de 21 de ani care isi petrecea weekendul la mare, in statiunea Olimp. Baiatul a fost scos din mare… [citeste mai departe]