Pregatiri pentru sosirea turistilor pe litoral. Promenada din Mamaia Nord, pusa la punct pentru venirea vizitatorilor (foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Patronii din HoReCa ar putea sa primeasca un sprijin neașteptat dupa ce Andi Daiszler a inițiat mai multe discuții cu subprefectul Irina Munteanu și viceprimarul Dan Tarcea pentru ca locurile de parcare sa fie transformate în spații de terase pentru cafenele…

- Primaria orasului Borsec, judetul Harghita, a accesat un proiect european de 31 mil. lei (peste 6 mil. euro), in cadrul programului REGIO 2014-2020, pentru construirea a doua cladiri cu functiuni sociale,...

- Incepand cu data de 25 martie 2021, Direcția de Asistența Sociala din cadrul Primariei orașului Luduș a inceput cea de-a doua etapa de distribuire a produselor alimentare asigurate de Uniunea Europeana in cadrul Programului Operațional „Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD". Direcția de Asistența…

- Autobuze autonome, fara sofer, vor ajunge in acest an, in premiera nationala, pe strazile din Cluj-Napoca. Din aceasta primavara, autobuzele fara sofer vor circula numai in centrul Clujului, pe distante scurte si vor transporta 10-12 calatori, potrivit Antena3. „Pentru partea ca licitația pentru…

- Inca o cladire adormita de paragina este pe cale sa iși gaseasca o utilizare. Iar asta in condițiile in care, pentru proprietar prezinta un potențial financiar deloc de neglijat avand in vedere ca se afla intr-o zona centrala a orașului.

- Primaria orasului Navodari, judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de referent, treapta profesionala I, din cadrul Compartimentului Monitorizare Locala Mass Media Registratura ndash; Arhiva, cu contract de munca pe perioada determinata ndash; pe perioada…

- "Esti un erou", "Dati-i cetatenia", "Iti multumim ca ai venit": mai multi internauti israelieni si presa locala au salutat marti sosirea in Israel, pentru o competitie, a unui judoka iranian, Saeid Mollaei, care se opune autoritatilor de la Teheran, transmite AFP. Dupa sosirea sa duminica…

- Primarul Bogdan Pivariu a anunțat o serie de proiecte care vor fi demarate, în diverse faze, înca de anul acesta în comuna Florești. Este vorba despre construirea unei sali de sport cu bazin, edificarea unui centru cultural cu sala de spectacole,…