Stiri pe aceeasi tema

- Artistul ucrainean Bogdan Senchukov vrea sa ajunga in Cartea Recordurilor realizand cea mai mare colectie de instrumente muzicale din lume din bete de chibrituri, relateaza marti Reuters, citeaza Agerpres.

- Celtic și CFR Cluj se infrunta in etapa secunda a grupelor Europa League. Partida e azi, de la 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom 1, Digi 1 și Look Sport. Campioana i-a transformat pe Deac și pe ceilalți fotbaliști in niște asociați in aventura europeana: echipa imparte in vestiar…

- Vesta trista pentru muzica romaneasca Dupa patru luni de coma, cantaretul Mihai Constantinescu a murit.Interpretul melodiei "O lume minunata", Mihai Constantinescu, unul dintre artistii din epoca de aur a muzicii romanesti, isi schimba prefixul astazi. Nascut la data de 4 ianuarie 1946, cunoscutul solist…

- Din punct de vedere al tehnologiei, se poate spune fara indoiala ca știrea momentului la nivel global se leaga de cei de la Google, care se pare ca au dezvoltat primul calculator cuantic . Acesta este capabil sa rezolve in 3 miniute și 20 de secunde un calcul complex pe care cel mai avansat computer…

- Lumea artistica este in doliu dupa ce Alexandru Darie, cunoscut și ca Ducu, s-a stins din viața la doar 60 de ani. Regretatul regizor s-a luptat mult timp cu ciroza hepatica și a murit ieri, la spitalul Fundeni din Capitala.

- Cand ești bine sfatuit, de mic, in privința siguranței personale, cand ești mare ai șanse mari sa nu intri in tot felul de buclucuri. Ba chiar, cand ești mic, primești și nota maxima daca ești ascultator – iar amintirea acestei note iți poate ghida mai corect pașii in viața la maturitate. Cam acestea…

- • Procurorii ieseni au dispus trimiterea in judecata a sapte persoane, pentru diverse acuzatii • In fapt, este vorba despre membri ai clanului Corduneanu, dar si despre Jean Mararas • Printre acuzatii se regaseste si cea de portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase • Asta, dupa ce mai multe…

- Asociația OvidiuRo și Inspectoratul Școlar Județean Alba anunța o participare record de profesori voluntari la Atelierele de Vara Șotron – Alba fiind județul cu cel mai mare numar de Ateliere de Vara, la nivel național. Astfel, 130 de profesori de invațamant preșcolar au susținut vara aceasta, pe baza…