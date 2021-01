Pregătire pentru examenul de bacalaureat 2021: o nouă sesiune oferită de Universitatea de Vest din Timișoara In spiritul tradiției UVT, de a oferi sprijin in pregatirea elevilor pentru examenul de finalizare a studiilor preuniversitare, continuam și in acest an universitar organizarea activitaților didactice de pregatire pentru examenul de bacalaureat cu noi module de pregatire integrata și performanta. Programul propus de UVT se va desfașura in perioada 16 ianuarie – 12 iunie 2021, in fiecare saptamana, sambata, cu excepția zilelor de concediu legal. Programul complet, pentru fiecare disciplina, poate fi accesat pe pagina web dedicata proiectului. Orarul a fost stabilit in așa fel incat sa… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

