- Ancheta in cazul azilului din localitatea Bardesti, judetul Mures, unde beneficiarii erau cazati printre gramezi de moloz, pe saltele pline de fecale, urina si sange, a fost preluata de DIICOT Targu Mures. Centrul de Resurse Juridice (CRJ) anunta, joi seara, ca beneficiarii din subsolul azilului din…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism - Serviciul Teritorial Targu Mureș au deschis o ancheta cu privire la azilul din Bardești, județul Mureș, unde au fost descoperite abuzuri asupra persoanelor vars

- Ancheta in cazul azilului din localitatea Bardesti, judetul Mures, unde zeci de oameni erau ținuți printre gramezi de moloz, pe saltele pline de fecale, urina si sange, a fost preluata de DIICOT Targu Mures.

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism - Serviciul Teritorial Targu Mureș au deschis o ancheta cu privire la azilul din Bardești, județul Mureș, unde au fost descoperite abuzuri asupra persoanelor varstnice care locuiau acolo, scrie Mediafax.Biroul…

- Georgiana Pascu, manager de programe al Centrului de Resurse Juridice din București, este persoana care a salvat astazi dupa-amiaza 30 de beneficiari din Casuța lu Min din Bardești, administrata de Asociația Re-Min, reprezentata de Cosmin Papuc, membru fondator al organizației neguvernametale. Sesizata…

- Și ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a luat, vineri, 7 iulie, atitudine in legatura cu situatia dramatica de la azilele de batrini din Ilfov. Domnia sa a facut urmatoarea declarație: „Sunt femeie, mama, ministru al Justiției! Nu e calitate in care sa nu ma revolt ca toți acei batrani din centrele…

- Un consilier al ministrului Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse, Gabriela Firea, are calitatea de martor in dosarul deschis de DIICOT pentru infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane, fals in declaratii, fals intelectual, fals material in inscrisuri oficiale…

- O consiliera a Gabrielei Firea a condus pentru o perioada de timp asociația implicata in ancheta privind caminele de langa București unde batranii erau abuzați și ținuți flamanzi. Ministerul Familiei transmite insa ca acea consiliera a demisionat in martie 2022, iar Firea nu are nicio legatura și nicio…