Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș s-a intrunit ieri, 25 septembrie, pentru a soluționa problema digului de aparare impotriva inundațiilor din Bozanta Mica. Prefectul Rudolf Stauder spune ca „erroziunea accentuata, pe o lungime de 450 metri, a malului stang a raului Lapuș, necesita…

- Prefectul judetului Vaslui, Daniel Onofrei, a costituit, miercuri, o comisie care va efectua in perioada urmatoare controale privind depozitarea, transportul, distributia, utilizarea si comercializarea carburantilor, lubrifiantilor si a produselor derivate, inclusiv gazul petrolier lichefiat. Astfel,…

- Astazi, 30 august 2023, angajații din cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Maramureș intervin pe raul Sasar, in municipiul Baia Mare, pentru intreținerea covorului vegetal, cosiri și indepartarea vegetației. Apele Romane au anunțat ca se intervine pentru indepartarea vegetației dezvoltata in exces…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș s-a reunit ieri, 21 iulie a.c., in ședința extraordinara și a aprobat Hotararea nr. 9/2023, privind completarea și intensificarea acțiunilor menționate pentru perioada caniculara in Planul de masuri pentru diminuarea potențialelor efecte negative…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a adoptat mai multe masuri in cadrul ședinței de vineri, 21 iulie 2023, care au legatura cu atenționarile emise de Administrația Naționala de Meteorologie.

- Știm cu toții ca pe cursurile de apa din județ avem destule gunoaie și oricat le-am curața, apar altele. Spre exemplu, paraul Craica din Baia Mare, unde gunoaiele sunt la fel de ani de zile. Pe Sasar in Baia Mare nu s-a facut nicio acțiune de curațenie, deși gunoaie sunt destule. In perioada 12 iunie…

- Toate centrele pentru persoane varstnice din Salaj sunt verificate de echipe alcatuite din reprezentanții mai multor instituții. Prefectul judetului Salaj, Dari Toma, a convocat, luni dimineata, o sedinta de lucru cu institutiile judetene abilitate in verificarea centrelor rezidentiale destinate persoanelor…

- Comisia mixta constituita prin ordin al prefectului judetului Suceava in vederea evaluarii situatiei si stabilirea masurilor de prima necesitate si pe termen lung pentru punerea in siguranta a circulatiei feroviare si rutiere in zona in care s-a produs alunecarea de teren intre Statia CFR Sadova si…