- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat joi ca prefectul de Caras-Severin, Matei Lupu, care si-a dat demisia din functie, urma sa fie schimbat in sedinta de Guvern de vineri. "Prefectul de Caras-Severin era pe lista de a fi schimbat maine in sedinta de Guvern", a declarat Marcel Vela,…

- Prefectul din Harghita a fost demis de catre Ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela. Guvernul Orban il critica pe Andrei Jean-Adrian, pentru deciziile proaste luate in legatura cu ursul care a agonizat ore in șir pe marginea drumului.

- Urmeaza concedieri masive printre bugetari. Zeci de oameni sunt pe lista neagra a noului Guvern. S-a aflat si cine va fi dat afara. Totul se va anunța chiar de catre preierul Ludovic Orban. VEZI AICI REDUCERILE DE 90% LA EMAG DE BLACK FRIDAY Noi masuri dure anunțate de catre Guvernul Orban. Noul Executiv…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a dezvaluit ca a avut o discutie de ultim moment cu Mihai Tudose. "Acum 10 minute am vorbit cu Mihai Tudose, i-am spus ca, dupa modalitatea in care s-a comportat atunci in fata unui premier dintr-o tara unde politetea si regulile de buna-cuviinta sunt…

- Kelemen Hunor a afirmat, luni, la RFI, ca Ludovic Orban ar fi trebuit sa vina cu alte propuneri in locul miniștrilor desemnați, care au primit aviz negativ la audierile din comisii. El a anunțat, totodata, ca 30 parlamentari din UDMR vor fi prezenți și vor vota Guvernul Orban. „Eu i-aș fi…

- Disputa pe tema ministrului de Finanțe intre liderul PRORomania și europarlamentarul Rareș Bogdan, in direct la Digi24. Rareș Bogdan l-a criticat pe Teodorovici pentru faptul ca anticipeaza taierile salariale pe care Guvernul Orban le va face, numindu-l pe ministrul Finanțelor un "degenerat in funcție".…

- Prim ministrul Viorica Dancila a anuntat ca Guvernul va adopta, luni, hotararea privind alocarea catre primarii a fondurilor din cadrul Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL), hotarare care nu a intrat in dezbaterea Executivului in sedinta de vineri. Sedinta de Guvern este programata de…

- Cea mai mare parte a localitaților din județul Alba au ramas, pentru 3 zile, fara conducere. 60 de primari liberali și aleși locali s-au deplasat de miercuri și pana vineri la Bruxelles, pentru o vizita la in Capitala Uniunii Europene, la invitația lui Mircea Hava și a lui Rareș Bogdan. Delegația numeroasa…