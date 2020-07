Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de agenți economici incearca sa obțina la licitație un spațiu pentru terasa sau o casuța pe Insula de Agrement recent redeschisa. Numarul caietelor de sarcini achiziționate a depașit deja 70, insa exista și agenți economici care au aplicat... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Insula de Agrement din Bacau este deschisa publicului incepand de astazi. Primarul Cosmin Necula a declarat pentru Ziarul de Bacau ca va permite accesul tuturor bacauanilor care vor sa se bucure de noua investiție. „Nu vreau sa fac o taiere de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Lacul de la Insula de Agrement s-a umplut de vegetație, la un an dupa decolmatare. Eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacau, acuza administrația liberala, instalata dupa investirea Guvernului Orban, ca a scapat situația de sub control.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primul tronson din cele patru ale Autostrazii Moldova (A7) care se afla acum in etapa de realizare a Proiectului Tehnic va fi scos la licitație de execuție in acest an, a anunțat, marți, șefa Companiei de Drumuri. Este vorba de tronsonul de la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Municipalitatea bacauana a decis scoaterea la licitație a spațiilor comerciale de la Insula de Agrement in vederea desfasurarii activitatilor de alimentatie publica, depozit ambarcatiuni/sporturi nautice si comercializare produse alimentare si nealimentare. Inchirierea, prin licitatie publica, a obiectivelor…

- Municipalitatea face primul apel pentru cei care doresc sa deruleze activitați economice pe Insula, care este programata sa se redeschida curand. In urma procesului de modernizare, pe insula au aparut spații comerciale din lemn, modulare, de aceeași... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Hotararea adoptata luni de Guvern, in conformitate cu prevederile Legii 55/2020, privind instituirea starii de alerta pe intreg teritoriul tarii, incepand cu data de 18 mai, pe o durata de 30 de zile, a fost publicata in Monitorul Oficial, anunța AGERPRES.In spatiile publice inchise, spatiile…