Prefectul judetului Tulcea, Marcel Ivanov, de Ziua invatatorului: Recunostinta deplina pentru fiecare generatie pe care ati indrumat-o!“

Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea angajaților din companiile mari ale județului Mureș, dar și a familiilor acestora, a debutat cu succes in aceasta saptamana, a anunțat sambata, 8 mai, Mara Toganel, prefectul județului Mureș. Potrivit informațiilor prezentate de prefectul Mara Toganel, la data curenta in județul Mureș au…

- Data de 8 mai marcheaza Ziua egalitatii de sanse intre femei si barbati. Prefectul judetului Tulcea, Marcel Ivanov a transmis un mesaj cu aceasta ocazie.Prefectul a precizat ca egalitatea de sanse este stalpul societatii moderne.Egalitatea de sanse este stalpul societatii moderne. Doar prin respectarea…

- La nivelul judetului Tulcea 28 de medici de familie 13 din mediul urban, 15 din mediul rural s au alaturat campaniei de vaccinare in propriile cabinete.Ieri, 4 mai, au fost distribuite catre medicii de familie primele doze de vaccin Johnsonamp;Johnson Janssen pentru a incepe imunizarea impotriva Covid…

- Vaccinarea anti-COVID-19 si asigurarea securitatii turistilor in timpul transportului in Delta Dunarii sunt principalele provocari ale autoritatilor judetului Tulcea, la inceputul sezonului turistic. In opinia prefectului judetului Tulcea, Marcel Ivanov, operatorii turistici sunt pregatiti sa-i primeasca…

- Prefectul judetului Buzau, Silviu Iordache, a transmis, luni seara, o scrisoare deschisa catre toti alesii din judet, dar si simplilor cetateni, solicitandu-le sa se implice in a determina cat mai multe persoane sa se vaccineze, potrivit news.ro. „Exista momente in viata unei natiuni cand,…

- Astazi Silviu Iordache, prefectul județului Buzau, a fost prezent pentru vaccinare cu AstraZeneca, la Centrul de Vaccinare din Bulevardul Balcescu nr. 41 – 43. „Realizarea unei campanii de vaccinare de succes este esențiala pentru eradicarea acestui virus mortal. Alaturați-va și luați masuri cu privire…

- Magazinele din mai multe localitați ale județului Constanța se vor inchide, incepand de duminica, la ora 18.00, iar restricțiile de circulație vor intra in vigoare dupa ora 20.00. Prefectul se așteapta la un numar mare de turiști in primele zile din luna mai. Prefectul județului Constanța,…

- Alin-Bogdan Stoica a fost numit in functia de prefect al municipiului Bucuresti printr-o hotarare luata de Guvern in sedinta de miercuri. Prim-ministrul Florin Citu a precizat ca noul prefect al Capitalei va depune juramantul joi. "Au fost si numiri de prefecti. Bucurestiul are un prefect, maine va…