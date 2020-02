Prefectul de Buzau, Leonard Dimian, a transmis marți ca nu are de gand sa revina asupra deciziei de a schimba locația centrului de carantina, stabilit in fosta tabara de la Arbanași, centru identificat la cererea Ministerului Sanatații, pentru eventualele persoane care ar intra in contact cu bolnavi infectați cu coronavirus. ”Aceste locații sunt solicitate de Ministerul Sanatații doar in cazul in care capacitatea de stocare in caz de o eventuala epidemie ar fi depașita la nivelul Bucureștiului. Ne-am gandit initial la Centrul multifunctional Parscov, pavilionul 2, dar s-a constatat ca prezinta…