- Președintele consiliului județean Timiș, Alin Nica, a reacționat la decizia secretarului de stat Raed Arafat de a prelungi carantina la Timișoara, in ciuda deciziei luate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența pe plan local. „Prelungirea carantinei de catre secretarul Raed Arafat este o…

- Timisoara va iesi din carantina duminica noaptaa, la ora 12.00, atunci cand vor expira cele doua saptamani ale acestei restrictii. Contrar tuturor asteptarilor, propunerea de prelungire a carantinei a cazut la vot in sedinta CJSUT, care a avut loc in aceasta seara. Dintre membri Comitetului Judetean…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, sambata seara, ca Timișoara și localitațile periurbane ies din carantina, dupa cele doua saptamani de pana acum. Nu au fost suficiente voturi in ședința, deși analiza DSP spunea ca Timișoara, Dumbravița și Giroc ar mai fi trebuit sa stea 7 zile…

- Situație halucinanta in Timișora. Prefectura a secretizat numele membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, care au decis carantinarea orașului, deși acestea sunt informații publice. Citește și: Noi MARTURII despre crimele de la spitalul din Sibiu: Angajații ATI mizau pe internații…

- Incepand de luni, 15 martie, in judetul Timis 112 scoli si gradinite vor fi in scenariul verde, 197 in cel galben, iar cele mai multe, 282, vor fi in scenariul rosu. De asemenea, 131 de unitati de invatamant isi vor schimba scenariul. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de prefectul…

- Sambata, la ora 14, la Timișoara are loc ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, tema principala fiind carantinarea Timișoarei și a altor localitați din județul Timiș. Potrivit propriilor declarații date in spațiul public, este de așteptat ca grupul USR sa voteze pentru carantinarea…

- La ora 14.00 va avea loc o sedinta extreme de importanta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis. Cel mai asteptat punct al discutilor va viza instituirea masurii de carantinare a Timisoarei. Avizele de la Bucuresti in acest sens sunt pentru carantinare si au ajuns la Timisoara.…

- Avand in vedere faptul ca, in ultimele 14 zile, rata de infectare/1000 de locuitori la nivelul județului Timiș a crescut, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției a facut, ieri, o analiza la nivelul unitaților administrative-teritoriale care au rata de infectare peste 6/1000 de locuitori.…