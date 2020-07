Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat, joi, ca in opinia sa Romania va ajunge la un moment dat o tara fara interlopi si trafic de persoane, prin cooperarea institutiilor interne si internationale cu atributii in acest domeniu. „In cativa ani in Romania nu trebuie sa mai vorbim de copii care…

- „Deja sunt lucruri in miscare. (...) Se va intra cu buldozerul, cu lama, pana la rasul solului. In cativa ani in Romania nu trebuie sa mai vorbim de copii care sunt abuzati, de femei care sunt abuzate, de sclavi”, a dat asigurari Catalin Predoiu.

- Catalin Predoiu este convins ca, mai devreme sau mai tarziu, Secția de anchetare a magistraților va fi desființata. Ministrul Justiției a numit, marți, aceasta structura o ”excrescența artificiala a sistemului judiciar”, intr-o intervenție la Realitatea PLUS.Totodata, Catalin Predoiu a acuzat guvernarea…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a discutat, marti, cu ambasadorul Marii Britanii, Andrew Noble, despre combaterea traficului de fiinte umane, dar au abordat si teme care tin de cooperarea judiciara bilaterala si aderarea Marii Britanii la Conventia de la Lugano."Gravitatea traficului…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a transmis, miercuri, conducerii Camerei Deputatilor o scrisoare in care cere accelerarea procedurilor parlamentare pentru initiativele legislative care transpun trei directive europene, in caz contrar statul roman riscand "potentiale consecinte financiare grave",…