Predictibilitatea – Fata Morgana a fiscalității românești Discuțiile din media referitoare la eliminarea facilitaților fiscale pentru diferite categorii de angajați vin din necesitatea, tot mai mare a Guvernului, de a reduce din deficitul bugetar care a accelerat, dupa primele cinci luni ale anului 2023, la 2,32% din PIB. Ținta asumata de Executiv pentru acest an este de 4,4% și iata ca nici nu suntem la jumatatea anului fiscal și am depașit jumatate din obiectivul asumat prin Legea Bugetului. In acest sens, masura de aliniere a contribuabililor, in ceea ce privește impozitele și contribuțiile platite, este una rezonabila și de bun simț. Insa, cu toate… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

