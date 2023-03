Stiri pe aceeasi tema

- Continua luptele dintre ucraineni și ruși la Bahmut, cel mai fierbinte punct de pe frontul din Ucraina. Potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului, viitoarea contraofensiva ucraineana langa Bahmut sau in sudul Ucrainei este o preocupare tot mai mare pentru Rusia.

- O noua inregistrare video aparuta pe rețelele de socializare pare sa arate ca un soldat ucrainean a continuat sa lupte dupa ce a fost impușcat in cap de un militar rus pe care apoi revine și il lichideaza. Inregistrarea video a fost filmata din drona in timpul unor lupte de curațare a tranșeelor duse…

- Trupele ruse au efectuat 130 de bombardamente asupra pozițiilor luptatorilor ucraineni de pe frontul de la Bahmut in ultimele 24 de ore, a anunțat luni Serhii Cherevatyi, purtator de cuvant al gruparii estice a Forțelor Armate ale Ucrainei. Atacurile s-au intețit dupa ce președintele ucrainean Volodimir…

- Evgheni Prigojin, patronul grupului paramilitar privat Wagner, i-a acuzat marti pe ministrul apararii, Serghei Soigu, si pe seful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, de privarea luptatorilor sai de munitie si de incercarea de a distruge Wagner, in prezent protagonistul principalelor progrese…

- Seful Wagner, Evgheni Prigojin, a recunoscut ca grupul sau de mercenari se confrunta cu dificultati in Ucraina si ca in curand isi va "reduce" dimensiunile, pe fondul dovezilor tot mai numeroase ca influenta sa politica la Kremlin se diminueaza, relateaza The Guardian. "Numarul unitatilor Wagner va…

- Fortele armate ucrainene din orasul Soledar, situat in estul tarii, isi mentin pozitiile si provoaca pierderi semnificative trupelor rusesti, a declarat presedintele Volodimir Zelenski in mesajul video transmis catre natiune joi seara. Zelenski a multumit celor doua unitati ucrainene din Soledar, despre…

- Statul Major al armatei ucrainene a refuzat joi sa ofere date precise despre controlul asupra orasului Soledar din estul Ucrainei, unde se dau lupte grele intre trupele ruse si ucrainene, in timp ce autoritatile proruse din regiunea Donetk sustin ca in acel oras mai sunt ”mici buzunare de rezistenta”…

- Liderul de la Kiev a susținut ca tara sa este acum ”pe drumul victoriei” si ca a devenit unul din liderii lumii libere care a facut in asa fel incat Occidentul sa nu se mai teama de Rusia.Interventia lui Zelenski in fata Radei (parlamentul de la Kiev) urmeaza vizitei pe care a efectuat-o in SUA, unde…