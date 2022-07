Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul privind Banca de Dezvoltare este important sa nu fie politizat si, totodata, conteaza recrutarea unor oameni competenti care stiu ce inseamna sa lucrezi intr-o astfel de institutie financiara, sustine Mihai Precup, secretar de Stat in Ministerul Finantelor. Fii la curent cu cele…

- Republica Moldova va beneficia de un grant in valoare de 900 mii de euro din partea Bancii de Dezvoltare a Consiliului Europei, transmite realitatea.md. Comisia politica externa și integrare europeana a aprobat, in ședința de astazi, 6 iulie, avizul consultativ privind inițierea negocierilor și aprobarea…

- Social-democratul iesean trage un semnal de alarma si spune ca proiectul de construire a noului sediu al Operei Nationale Romane din Iasi (ONRI) este in pericol din cauza incompetentei primarului Mihai Chirica si a Primariei Iasi care nu sunt in stare sa puna la dispozitie un teren adecvat pentru o…

- In Republica Moldova va fi lansat un nou proiect de construcție a locuințelor sociale, cu sprijinul financiar al Bancii de Dezvoltare a Consiliului Europei. Comisia economie, buget și finanțe și Comisia politica externa și integrare europeana au decis, in ședințele de astazi, sa propuna plenului Parlamentului…

- Aproape 100 de milioane de euro se vor investi in agricultura galateana, in cadrul unui amplu si important proiect de modernizare a infrastructurii de irigatii din judetul Galati, “Este o investitie extrem de importanta pentru agricultura galateana, mai ales in noul context international, in care specialistii…

- In ultimii ani, comuna Boghicea, situata in extremitatea estica a județului Neamț, are o dezvoltare cu mult peste ceea ce se preconiza cu doar cațiva ani in urma. In prezent, se modernizeaza școala din centrul comunei, gradinița de la Slobozia este gata, la fel terenul de sport din apropiere. Rețeaua…

- Ministerul Finanțelor a anunțat, miercuri, ca angajatorii care vor acorda 200 de lei in plus la salariu lucratorilor care primesc salariul minim brut, nu vor datora plați in plis pentru impozit pe venit și contribuții sociale. Citește și: Fostul senator PSD Toni Grebla – numit prefect al Capitalei Masura…

- Deputatul Nicolae Georgescu anunța un proiect important pentru Vila Florica Ieri, la Guvern, in urma demersurilor realizate de catre ministrul PSD al Culturii, Lucian Romașcanu, a fost aprobat raportul negocierii Acordului-cadru dintre Romania și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, in valoare…