Stiri pe aceeasi tema

- In continuarea informatiilor referitoare la situatia cetatenilor romani aflati la bordul navelor de croaziera Diamond Princess si Westerdam, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari:Ambasada Romaniei la Tokyo a fost notificata de catre MAE nipon cu privire la confirmarea unui al doilea…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri ca un al doilea caz de infectare cu noul coronavirus a fost confirmat la un cetațean roman, membru al echipajului pe vasul de croaziera Diamond Princess.

- Ministerul de Externe anunța faptul ca cei 14 romani de pe nava Diamond Princess nu sunt suspecți de coronavirus, iar la finalul carantinei ar putea reveni in Romania. Ulterior, ei vor mai fi supuși unei perioade de carantina de 19 zile.Citește și: NUCLEARA - Marcel Ciolacu oferta directa…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca nu au fost identificati și alti romani printre persoanele de pe nava Diamond Princess ale caror rezultate medicale sa fi confirmat prezenta coronavirusului. Pasagerii pot pleca de pe vas incepand de miercuri.

- Pasagerii de pe pachebotul de lux Diamond Princess care nu sunt infectati cu coronavirus au inceput sa fie evacuati. 250 de americani au fost deja preluati de o cursa aeriana pusa la dispozitie de Washington. 16 romani sunt captivi, in continuare, in inchisoarea plutitoare din Japonia. Romanul diagnosticat…

- Precizari privind cazul primului roman infectat cu coronavirus aadus purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatații. Romanulde pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apeleteritoriale japoneze, a fost transferat la un spital local iar pentruel este absolut necesar tratamentul medical de specialitate,…

- 17 cetateni romani se afla la bordul unei nave de croaziera care este in carantina in portul japonez Yokohama, dupa ce la bordul acesteia s-au depistat mai multe cazuri de infectare cu coronavirus, a informat, joi, Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit sursei citate, Ambasada Romaniei la Tokyo a fost…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis vineri, la solicitarea MEDIAFAX, ca in prezent sunt in derulare proceduri pentru repatrierea a patru cetateni romani din provincia chineza Hubei, in contextul epidemiei coronavirusului."Cu referire la solicitarea dumneavoastra, MAE precizeaza…