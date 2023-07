Stiri pe aceeasi tema

- F.T. In dimineata zilei de ieri, pompierii romani, componenți ai modulului național de stingere dislocat in Grecia, inca de vineri, 21 iulie, au ajuns pe insula Rodos – Grecia, zona puternic afectata de incendii. «Modulul Romaniei, format din 52 de militari – printre care se afla si trei pompieri si…

- In cursul acestei dimineți, pompierii romani, componenți ai modulului național de stingere dislocat in Grecia, vineri, 21 iulie, au ajuns pe insula Rodos, zona puternic afectata de incendii.Astfel, modulul Romaniei, format din 52 de militari, se indreapta catre baza militara, loc unde vor fi cazați…

- Cei 52 de pompieri, ajunși in aceasta dimineața in Rodos, intervin pentru stingerea mai multor incendii care se manifesta in Sud-Estul insulei. Din cauza vantului puternic și a temperaturilor ridicate, incendiile s-au propagat la cladirile aflate in proximitatea vegetației uscate și a padurii. Colegii…

- Mii de turiști au fost evacuați in ultimele ore din Rodos, insula care arde de o saptamana deja. Printre ei sunt și 30 de turiști romani care erau acolo in vacanța. In aceasta dimineața, pe insula Rodos au ajuns 52 de pompieri romani. Situația este dramatica și in Corfu, unde au izbucnit noi focare…

- Turistii romani care au rezervari de cazare in partea de sud a insulei Rodos, afectata de incendii, vor fi relocati in zonele de nord, iar pana in prezent nu s-au inregistrat anulari de calatorii, informeaza, luni, Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT).

- Luni dimineața, pompierii romani, componenți ai modulului național de stingere dislocat in Grecia, vineri, 21 iulie, au ajuns pe insula Rodos, zona puternic afectata de incendii. Astfel, modulul Romaniei, format din 52 de militari, se indreapta catre baza militara, loc unde vor fi cazați și unde vor…

- Pompierii romani aflati in Grecia au fost solicitati sa intervina la incendiile din Rodos, anunta IGSU, care precizeaza ca duminica riscul aparitiei incendiilor de padure este foarte mare, de nivel 5 ceea ce inseamna risc extrem, anunța News.ro. Citește și: Propunerea parintelui Calistrat: 10% din castigul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in perioada 3-7 iunie, vor avea loc, in diverse orase italiene, mai multe greve, care pot provoca perturbari asupra transportului public de calatori si aerian.…