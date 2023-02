Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur semnificativ cu magnitudinea de 5,2 pe Richter s-a produs, astazi, la ora locala 16:58, in Oltenia, judetul Gorj, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 15 kilometri si a fost localizat la 102 km…

- Romania are cateva zone care reprezinta un adevarat pericol in cazul unui cutremur precum cel din Turcia, printre care și București. Specialiștii au realizat o analiza, in urma careia au determinat care sunt blocurile cele mai rezistente in cazul unui cutremur, diferența fiind intre cele recent construite,…

- Trei cutremure au zguduit Turcia și Siria, in ultimele ore, generand o situație extrem de grava: peste 4.365 de morti. Este una dintre situațiile in care ne reamintim ca Romania prezinta un risc major de cutremure, iar educația este esențiala pentru limitarea pierderilor. Reguli de comportare raționala…

- Turcia vrea sa trimita centrale electrice plutitoare in Romania și Republica Moldova pentru a furniza 300-400 MW de electricitate Ucrainei, a declarat Zeynep Kharezi, directorul general al companiei Karpowership, intr-un interviu pentru agenția de presa Anadolu.