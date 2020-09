Prăpădul după Dodan! Comună sărăcită de un parazit comunitar Mirica Dodan, primarul din Costuleni este hotarat sa iasa din Primari cu picioarele inainte. Nu lasa nimic bun mostenire celor care i.au dat votul de incredere in mandatul care se incheie, ci doar saracia pe care a conservat.o si o va propaga mai departe. Si a adus propria comuna la sapa de lemn. In schimb, familia Dodan a prosperat de la an la an. Are 5 terenuri care insumeaza peste 4,2 hectare, 2 case, un apartament, 2 spatii comerciale, conturi si plasamente de zeci de mii de euro. Basca, are la dispozitie si un buget local pe care il stoarce cum stie mai bine in conturile firmelor de casa.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De ce ales Nicolae Pana, primarul comunei Coșești, sa intre in echipa PSD. Nicolae Pana, primarul comunei Coșești, a explicat azi, in conferința de presa saptamanala a partidului, de ce a ales sa candideze pentru PSD. E a prezentat o serie dintre proiectele finalizate sau avute in vedere in comuna.…

- Angajați ai Primariei comunei Zagarancea și consilieri locali, membri ai comisiei de lucru privind denumirile stradale, s-au intrunit in ședința, pe 3 august, pentru a discuta despre identificarea denumirii strazilor pentru satele Zagarancea și Elizavetovca. Urmeaza o noua ședința, pe 4 august, la care…

- Pretorul sectorului Botanica, Boris Prepelita, va fi mustrat si nu va primi salariul pentru luna iulie. In cadrul sedintei operative a serviciilor Primariei, primarul Ion Ceban a declarat ca propunerea vine in urma inspectiei inopinate de vineri, 31 iulie, in parcul Valea Trandafirilor, unde a fost…

- Prezent in emisiunea „Direct in problema” de la Bistrițeanul.ro, primarul comunei Rodna, Valentin Grapini, a vorbit despre șantierul din comuna și lucrarile pentru care se lucreaza in acest moment. Unul dintre cele mai importante proiecte din Rodna este „Baza sportiva”, care a intrat in linie dreapta…

- Despre ce efecte ar fi avut o carantinare a localitaților, ce discuții au purtat primarii comunelor vizate de carantinare in biroul prefectului de Argeș, dar și despre faptul ca ar exista o suspiciune de motivație politica asupra impunerii carantinarii am stat de vorba cu Dumitru Voicu, primarul comunei…

- Primarul comunei sibiene Biertan, Mircea Mihai Dragomir, a fost diagnosticat cu COVID-19 si se afla in carantina la domiciliu, dar, potrivit Prefecturii Sibiu, activitatea Primariei nu a fost afectata din aceasta cauza. Alte sapte persoane care au intrat in contact cu primarul se afla, de asemenea,…

- Prezent in emisiunea „Direct in problema” de la Bistrițeanul.ro, Ioan Pop, primarul comunei Leșu, a vorbit despre cele 10 proiecte care se deruleaza in comuna. Fiecare proiect are provocarile sale. Unul dintre cele mai importante proiecte este cadastrarea comunei. Pana in acest moment s-au intocmit…

- Problema inundațiilor din capitala a fost abordata la ședința Primariei din aceasta dimineața. Primarul general Ion Ceban a solicitat ca sa se gaseasca soluții, intrucit situația este foarte grava, iar de suferit au cetațenii. „Nu știu daca cineva este vinovat, probabil faptul ca mai mulți ani s-au…