Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 234 din 28 august 2023 BULETIN DE PRESA In perioada 25 ndash; 27 august, politistii sibieni au continuat actiunile specifice pe linia prevenirii si combaterii nerespectarii normelor rutiere pe drumurile publice. Au fost constatate 30 de infractiuni la regimul circulatiei, au fost retinute 37 de…

- O tanara de 26 de ani, aflata sub influenta alcoolului si a trei substante interzise, a lovit sase masini parcate pe o strada din Slatina. Nu au fost persoane ranite, informeaza News.ro. Incidentul a avut loc miercuri seara, pe strada Unirii din Slatina. ”Din primele verificari, politistii au stabilit…

- Doua mașini s-au ciocnit in aceasta dupa amiaza pe DJ 792 A, in zona localitații aradene Craiva. „In urma accidentului rutier, o persoana a suferit leziuni, aparent ușoare, fiind transportata la spital pentru investigații și ingrijiri medicale. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat ca niciunul dintre…

- O soferita aflata sub influenta bauturilor alcoolice a intrat cu masina in doua autoturisme parcate pe o strada din orasul Comanesti, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau.

- O soferita aflata sub influenta bauturilor alcoolice a intrat cu masina in doua autoturisme parcate pe o strada din orasul Comanesti, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau, potrivit Agerpres."La fata locului politistii au stabilit ca o femeie, de 55 de ani, din orasul Comanesti,…

- Un tragic accident rutier a avut loc luni in localitatea Beltiug din județul Satu Mare, soldat cu pierderea vieții unei femei in varsta de 72 de ani. Incidentul s-a produs cand șoferul unui autoturism, in timp ce depașea o biciclista, a acroșat-o, provocandu-i rani fatale. Potrivit Inspectoratului de…

- Un barbat in varsta de 24 de ani a fost retinut de politisti si prezentat parchetului pentru instituirea unei masuri preventive dupa ce ar fi incendiat doua utilaje agricole si ar fi distrus cateva conducte pentru irigatii.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), cazul a fost sesizat de…