Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii din cele 24 de gospodarii din localitațile Criva, Drepcauți și Lipcani, raionul Briceni, care au fost evacuați in legatura cu pericolul de inundații, s-au adapostit la rude. Cu ei și-au luat și animalele pe care le creșteau in gospodarii. O parte din bunuri au fost ridicate in podurile caselor,…

- Zeci de hectare de terenuri agricole si gospodarii au fost inundate de apele raului Prut in localitațile Criva si Drepcauți din raionul Briceni. Autoritațile sunt in alerta pe masura ce viitura capata proporții si amenința mai multe sate din lunca Prutului.

- Cod portocaliu de inundatii in nordul tarii. Zeci de gospodarii din satele Criva, Drepcauți și Lipcani din raionul Briceni au fost evacute, iar oamenii s-au adapostit la rude.Gospodarii din Criva, care locuiesc in prejama raului, spun ca sunt ingrijorati.

- Nu doar rodnenii au avut de patimit in urma inundațiilor de aseara. La Magura Ilvei, apele au rupt doua bucați de deal, care la randul lor au blocat un rau, dirijand puhoiul prin curțile și casele oamenilor. 20 de case au fost inundate. Una dintre cele mai afectate comune de inundațiile care au facut…

- O suprafata de 500 de hectare de pasune si terenuri agricole de pe raza localitatii Baranca, din comuna Hudesti, a fost inundata ca urmare a iesirii din matca a raului Prut, a declarat primarul Viorel Atomei. De altfel, Prutul, care se afla sub avertizare hidrologica de tip Cod rosu, a depasit cu peste…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Bilanț dupa inundațiile de marți din Alba: Zeci de persoane sinistrate, sute de gospodarii afectate, mai multe mașini avariate, drumuri și terenuri agricole inundate In intervalul 23.06.2020 ora 04:00 – 23.06.2020 ora 17:00, județul Alba (aflat sub incidența avertizarilor…

- Iamgini dramatice in Leordina dupa ce o viitura puternica a provocat, ruperea unui podet izoland temporar 35 de persoane, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Oana Alexa-Gonczi. „In comuna Leordina, o viitura produsa pe Valea Sasului a rupt un podet, iar in acest moment 10 gospodarii si…

- Mai multi producatori de mere din nordul tarii s-au pomenit cu livezile inghetate. In noaptea de miercuri spre joi s-au inregistrat temperaturi de minus patru grade Celsius. La unii fermieri din Ocnita si Briceni recolta a fost compromisa practic in totalitate.