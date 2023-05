Mai multe strazi au fost inundate, luni dupa-amiaza, in orașul Reșița, dupa o rupere de nori. Potrivit ISU Caraș-Severin, echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița acționeaza in mai multe locații din municipiu și cartierele aparținatoare pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii. In prezent se acționeaza cu 4 motopompe in urmatoarele locații:-4 strazi din municipiul Reșița-3 strazi din cartierul Țerova-cartierul Doman– cartierul Secu Nu sunt persoane in pericol. Imagini au fost postate pe Facebook de locuitori din Reșița: The post Prapad in Reșița, dupa o rupere de…