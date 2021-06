N. Dumitrescu Prahovenii care doresc sa-și completeze stagiul de cotizare la pensie pentru perioadele in care nu au contribuit la fondul de pensii publice vor avea la dispoziție pentru aceasta facilitate mai mult timp. Dupa ce președintele Romaniei a promulgat, saptamana trecuta, legea care vizeaza acest lucru, actul normativ a fost publicat și in Monitorul Oficial, noutatea fiind ca termenul pana cand vechimea in munca va putea fi ”cumparata” s-a prelungit pana la data de 31 august 2023, inițial fiind permisa pana la 31 august 2021. Reglementarea a fost readusa in actualitate in toamna anului…