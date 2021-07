Trei turisti au ramas blocati, sambata seara, pe traseul Jepii Mari, dupa ce acestia au ramas fara lanterna, astfel ca nu mai pot inainta, salvamontistii din Busteni plecand pe munte pentru recuperarea lor.



Potrivit Salvamont Busteni, initial, acestia au anuntat gresit zona in care se afla, precizand ca sunt pe Jepii Mici.



In realitate, cei trei se afla in partea superioara a traseului Jepii Mari, precizeaza sursa citata.



Anterior, echipe din cadrul Salvamont Busteni si Salvamont Prahova au recuperat de pe Jepii Mici un turist de 21 de ani care a suferit un…