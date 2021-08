Stiri pe aceeasi tema

- A fugit din arestul la domiciliu și a fost reținut de polițiști. Barbat din Alba Iulia cercetat pentru evadare A fugit din arestul la domiciliu și a fost reținut de polițiști. Barbat din Alba Iulia cercetat pentru evadare Un barbat din Alba Iulia fost reținut de polițiști dupa ar fi parasit locația…

- Politistii ploiesteni il cerceteaza, in prezent, pe un tanar in varsta de 18 ani, acuzat de comiterea infractiunii de furt calificat. Potrivit reprezentantilor IPJ Prahova, acesta a fost prins in dimineata zilei de 28 iulie, in jurul orei 4. 30, in timp ce incerca sa patrunda intr-o societate comerciala…

- Un tanar de 29 ani din municipiul Galati, fara permis de conducere, a fost retinut de politisti dupa ce a provocat un accident rutier in care a fost ranit un copil de doi ani si a parasit locul accidentului, informeaza, sambata, Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, politistii…

- Un sofer fara permis care nu a oprit la semnalele politistilor, iar dupa ce a fost urmarit si prins a refuzat recoltarea de probe biologice, a fost retinut pentru 24 de ore, a anuntat, vineri, Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, scrie Agerpres . Potrivit sursei citate, in noaptea de joi…

- „Cu privire la persoanele reținute de polițiști pentru 24 de ore, pe baza de ordonanța, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, instanța a emis mandat de arestare preventiva in cazul a doi dintre barbați, fața de al treilea…

- Scene desprinse din filme pe DN1. Poliția a urmarit zeci de kilometri un șofer ce refuzase sa opreasca la semnalul agenților. Polițiștii din Prahova l-au reținut și au constatat ca barbatul nu are permis de conducere. Conform Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, politistii din cadrul Servicului…

- Un sofer care conducea cu viteza peste limita legala a fost urmarit zeci de kiloemtri pe DN1, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul agenților și a fugit. Polițiștii din Prahova l-au reținut și au constatat ca barbatul nu are permis de conducere.

- Ploiesti, 12 iun/ Agerpres/- Un sofer care a fost urmarit pe politistii din Prahova zeci de kilometri pe DN 1, dupa ce a fost depistat conducand cu o viteza peste limita legala, a fost retinut, in urma cercetarilor stabilindu-se ca barbatul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de…