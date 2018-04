Sute de arbori din peste 20 de specii au fost plantati, marti, pe Domeniul Regal Sinaia, in prezenta principesei Maria, in cadrul unui experiment care vizeaza aclimatizarea plantelor in Muntii Bucegi.



Actiunea de plantare a celor aproximativ 400 de puieti a avut loc in zona cunoscuta sub numele de 'La vulparie', folosita inainte de 1948 pentru cresterea vulpilor argintii, a explicat directorul Casei Regale, Ion Tuca.



"Este o actiune deosebita, in care reusim sa dezvoltam un nou experiment in Muntii Bucegi. Este vorba despre plantarea a 26 de specii de arbori rasinosi…