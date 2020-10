Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea maștii de protecție devine obligatorie in toate spațiile deschise, adica nu doar in cele aglomerate, in zonele in care rata de infectare este mai mare de 3/1.000 de locuitori, au decis autoritațile.Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de marți noi restricții pentru…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a decis, vineri, ca purtarea mastii de protectie devine obligatorie in spatiile publice deschise pe tot parcursul zilei. "Incepand din data de 10 octombrie, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis, intrunit miercuri seara in sedinta extraordinara, a decis, printre alte masuri de limitare a raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2, si obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatii publice inchise si

- Prefectura Sibiu a anuntat ca trei localitati din judet au ajuns la o rata de infectare de peste trei cazuri la mia de locuitori, iar in doua dintre acestea devine obligatorie masca de protectie, masura fiind luata pentru o perioada de doua saptamani, anunța news.ro.Prefectura Sibiu a transmis…

- Purtarea maștii de protecție a devenit obligatorie, incepand de marți, 8 august, in piețe, targuri, oboare, stații de autobuz, peroane CFR și autogari, potrivit unui comunicat al Instituției Prefectului...

- Tot mai multe autoritați locale iau decizia ca masca de protecție sa devina obligatorie inclusiv in spațiile deschise, in incercarea de reducere a raspandirii coronavirusului.Pana in prezent, aceasta decizie a fost luata in cinci județe care se confrunta cu focare de coronavirus. Acestea sunt Argeș,…

- Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Valcea au adoptat o serie de noi masuri suplimentare pentru gestionarea pandemiei de coronavirus in județ, in condițiile creșterii numarului de cazuri de persoane confirmate pozitiv in ultimele saptamani. Masca devine obligatorie in spațiile deschise…