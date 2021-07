Stiri pe aceeasi tema

- Apa potabila cu PROGRAM in zeci de localitați din Alba, dupa AVARIA majora din zona Teiuș-Galda. Ce spune Apa CTTA Apa potabila cu PROGRAM in zeci de localitați din Alba, dupa AVARIA majora de la Galda. Ce spune Apa CTTA Urmare a avariilor succesive la conducta de transport apa potabila din zilele de…

- COMUNICAT DE PRESA Va informam ca in perioada 08.07.2021 – 11.07.2021, intre orele 10:00-17:00, se intrerupe furnizarea Post-ul VALEA LUNGA: Atenție – apa potabila, cu program, in perioada 8 – 11 iulie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In vederea refacerii rezervelor de apa potabila in rezervoarele Belcești (de 2500 mc capacitate), Satu Nou (de 200 mc capacitate), Munteni (de 200 mc capacitate), Focuri (de 750 mc capacitate), Coarnele Caprei (de 550 mc capacitate) si Poiana Deleni (de capacitate 300 mc, respectiv 50 mc), in perioada…

- Record absolut de temperatura - peste 2 milioane de litri de apa suplimentati cu cisterna pentru localitati din aria de deservire. Aquatim face eforturi deosebite pentru a asigura pe perioada caniculei necesarul de apa in anumite localitati, indeosebi din mediul rural, unde volumul distribuit a crescut…

- "Nici in PNRR si nici in fonduri europene nu putem sa avem drumuri comunale, drumuri din localitati mici, comune, acestea nu au putut sa fie incluse acolo. Si atunci m-am uitat si am cerut colegilor mei sa faca o analiza, sa vedem ce s-a intamplat in ultimii ani, unde s-au dus aceste investitii. Si…

- Premierul Florin Cițu a anunțat joi ca Guvernul va elabora un program prin care drumurile comunale și cele din localitați mici vor primi bani de la bugetul de stat, deoarece nu pot fi finanțate prin PNRR sau fonduri europene nerambursabile. „PNRR este un proiect important, este o sursa de finanțare…

- JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD INCIDENTA PRAHOVA CHIOJDEANCA 1530 2.61 PRAHOVA PLOPU 2426 2.47 PRAHOVA CIORANI 6544 1.83 PRAHOVA MAGURENI 6348 1.58 PRAHOVA SIRNA 4577 1.53 PRAHOVA BLEJOI 9371 1.49 PRAHOVA GORGOTA 4831 1.45 PRAHOVA BERTEA 2965 1.35 PRAHOVA ORAS URLATI 11641 1.20 PRAHOVA STARCHIOJD…

- Societatea HIDRO PRAHOVA SA anunța ca va intrerupe distribuția apei potabile in orașele Azuga și Bușteni, in data de 17 mai 2021, in intervalul orar 9.00-18.00, pentru efectuarea lucrarilor de spalare-igienizare a celor doua rezervoare din Stația de tratare apa Azuga. Vor fi afectați abonații HIDRO…