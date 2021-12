Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei inculpati din dosarul privind operatiuni de ecologizare executate in incinta rafinariei Vega, care au fost retinuti de DIICOT Ploiesti in urma unor perchezitii, au fost plasati, joi, sub control judiciar, decizia instantei fiind definitiva, anunța Agerpres. Potrivit portalului instantelor de…

- Judecatorii de la Tribunalul Prahova au dispus, joi seara, emiterea de mandate de arestare la domiciliu pe numele a tei persoane implicate in dosarul de fals in inscrisuri si inselaciune in legatura cu ecologizarea unui batal din incinta rafinariei Vega din Ploiesti, au declarat pentru News.ro surse…

- Surse judiciare au declarat pentru News.ro joi, ca persoana angajata a Rompetrol Rafinare si alte doua, salariate ale unei firme aflate in relatii contractuale cu Rompetrol au fost retinute in dosarul in care miercuri procurorii DIICOT si politistii de combaterea crimei organizate au facut descinderi…

- Procurorii DIICOT Ploiesti au facut, miercuri, trei descinderi in Ploiesti si Constanta, la sediul companiei Rompetrol Rafinare S.A intr-un dosar in care sunt cercetate infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura si inselaciune. Anchetatorii suspecteaza ca reprezentantii rafinariei Vega din Ploiesti…

- Procurorii DIICOT au anunțat miercuri, 24 noiembrie, ca au destructurat o grupare care a furat, timp de 5 ani, motorina in valoare de aproximativ doua milioane de dolari din cadrul unitatii militare din baza americana de la Mihail Kogalniceanu, județul Constanța. Conform unui comunicat al DIICOT, procurorii…

- Cele patru persoane retinute de procurorii prahoveni in dosarul privind eliberarea de certificate false de vaccinare anti-COVID raman sub control judiciar, dupa ce Curtea de Apel Ploiesti a respins contestatia procurorilor la decizia Tribunalului de a nu accepta propunerea de arestare preventiva.…

- Procurorii din Prahova care se ocupa de dosarul certificatelor de vaccinare anti-COVID false fac referire la „un veritabil circuit paralel de vaccinare fictiva”, in urma caruia zeci de persoane au primit astfel de documente, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Parchetulul de pe langa Curtea…