Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a criticat dur, marti seara, propunerile care ar putea bloca vânzarea în China a motoarelor de avioane produse de companii americane, informeaza Mediafax citând site-ul agentiei Reuters. Donald Trump a argumentat ca ratiunile de siguranta nationala…

- Presedintele american, Donald Trump, a cerut, marti, ca toate procesele declansate de ancheta procurorului special Robert Mueller asupra amestecului Rusiei in alegerile din 2016 din SUA sa fie anulate si a sugerat ca ar putea sesiza justitia in legatura cu aceasta chestiune, relateaza Reuters."Tot…

- Moscova a sugerat Minskului un acord asupra pretului la resursele energetice in schimbul aderarii Belarus la Rusia intr-un singur stat, a anuntat vineri presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, citat de agentia de presa de stat de la Minsk, Belta, potrivit Reuters, citata de Agerpres.Rusia si Belarus…

- Presedintele rus Vladimir Putin a pledat miercuri pentru 'relatii normale' cu SUA la primirea scrisorii de acreditare a noului ambasador american la Moscova, John Sullivan, in cursul unei ceremonii desfasurate la Kremlin, potrivit EFE si RBC. 'Pentru noi este foarte clar ca…

- Primul ministru britanic Boris Johnson l-a avertizat pe presedintele rus Vladimir Putin sa inceteze ''activitatea destabilizatoare'' a Rusiei, in timpul unei intalniri bilaterale pe care cei doi au avut-o pe marginea conferintei internationale privind Libia ce are loc duminica la Berlin, informeaza…

- Kievul a deschis miercuri o ancheta penala, dupa ce un tren de pasageri a intrat din Rusia in Crimeea pe un pod recent construit, acuzand faptul ca trenul a introdus in mod ilegal persoane in Ucraina, relateaza The Associated Press, citata de news.ro.Presedintele rus Vladimir Putin a inaugurat…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a respins, joi, speculatiile referitoare la presupuse ingerinte ruse in activitatile politice din Marea Britanie, liderul de la Kremlin amintind ca exista "evaluari" ale altor tari despre situatia politica de la Moscova, relateaza agentia de presa Reuters, potrivit…

- Mai multe persoane au fost ucise in timpul unui incident armat marti, la un spital din orasul Ostrava, situat in nord-estul Cehiei, a anuntat ministrul de interne ceh, Jan Hamacek, transmit Reuters si dpa, potrivit Agerpres.Politia ceha a mentionat ca patru persoane au murit si alte doua au…