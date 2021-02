Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta a fost externata dupa aproape o zi la Spitalul Universitar de Urgența (Municipal) din București pentru ca doctorii i-au spus ca nu i-au gasit nimic și nu au „vrut s-o interneze”, deși „nu poate sta in picioare, leșina, vomita”, povestește fiica ei intr-o postare pe rețeaua de socializare.…

- Un copil de 13 ani a murit, dupa ce masina in care se afla a fost implicata intr-un accident, marti, in jurul orei 16,10, pe strada Gherghitei din Bucuresti. Update: Brigada Rutiera a anunțat decesul copilului de 13 ani. Știre inițiala “Conducatorul unui autovehicul, o femeie in varsta de 42 ani, care…

- Noua soferi au fost prinsi drogati și trei beți la volan de politistii Capitalei. Polițiștii au reținut 26 de permise și au dat, in doua nopți, amenzi de peste 10.000 lei,conform Mediafax. In nopțile de vineri spre sambata și sambata spre duminica polițiștii Brigazii Rutiere au acționat pe…

- O femeie și iubitul ei au fost injunghiați cu un cuțit de un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani in zona P-ța Kogalniceanu din București, potrivit Antena 3. Potrivit martorilor, incidentul s-a produs pe fondul geloziei. Cele doua persoane ranite au fost transportate la Spitalul Universitar…

- Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat, vineri, 26 de perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov si Giurgiu, intr-o cauza vizand destructurarea unei grupari care se ocupa cu vanzarea de tigari de contrabanda in zona Pietei Veteranilor din Capitala,…

- Ies la iveala noi detalii in cazul iranianului gasit mort la un hotel din Capitala. Un recepționer a povestit despre perioada in care a fost cazat fostul magistrat și spune ca varianta unei sinucideri i se pare suspecta. Criminaliștii din Capitala incearca sa stabileasca adevarul in cazul fostului judecator…

- Politistii din Bucuresti au surprins in flagrant delict doi barbati din Sectorul 3 in timp ce sustragea capacele ornamentale de la rotile unor autoturisme. Dintr-un garaj, utilizat de cei in cauza au fost ridicate 105 seturi de capace roti, mai precizeaza comunicatul de presa al Politiei Capitalei.

- Polițiștii din Capitala fac vineri șase percheziții domiciliare in București și județul Ilfov, intr-un dosar care vizeaza tranzacționarea de echipamente medicale, in special maști de protecție, pentru care s-ar fi folosit certificate de conformitate nereale.Potrivit Poliției Capitalei, perchezițiile…