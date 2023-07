Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna care s-a abatut peste judetul Vaslui a facut pagube insemnate si in santierul de la Statuia Ecvestra a lui Stefan cel Mare din localitatea Bacaoani, comuna Muntenii de Jos. Vantul puternic a pus la pamant structura de lemn construita in cadrul proiectului tranfrontalier de refacere a parcului…

- Situația escaladeaza la granița noastra cu puțin inainte ca in Romania sa inceapa antrenamentele pentru formarea pilotilor ucraineni pe avioane americane de vanatoare de tip F-16, ce vor dura cel puțin jumatate de an. Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, a discutat cu ministrul roman de Externe,…

- Poliția de frontiera anunța ca la moment este stopat traficul pe pista ieșire camioane din Republica Moldova, deoarece fizic nu poate fi permisa trecerea spre postul vamal Galați din Romania, porțiunea de drum fiind blocata cu camioane ce așteapta sa intre la control in postul vamal Galați, noteaza…

- Modernizarea mai multor strazi din localitatea Capalna de Jos: Licitația de peste 5.000.000 de lei, lansata in SEAP Modernizarea mai multor strazi din localitatea Capalna de Jos: Licitația de peste 5.000.000 de lei, lansata in SEAP Compania Naționala de Investiții a lansat in SEAP o licitație pentru…

- Elicopterul SMURD de la Galati a desfasurat, joi seara, o misiune pentru salvarea unui copil de patru ani din Republica Moldova, care suferise un stop cardio-respirator. El a fost resuscitat cu succes si transportat la un spital din Chisinau.

- Un centru de hipism a fost deschis in localitatea Gratiești din municipiul Chișinau. Cu aceasta ocazie, Federația de Hipism din Republica Moldova a gazduit o competiție in care au participat patru cluburi naționale. Astfel, 11 concurenți, insoțiți de caii lor, s-au intrecut in proba de sarituri peste…

- Luna viitoare, va fi inaugurat la Jurilovca portul de ambarcatiuni de pe malul lacului Golovita, o investiție de circa 20 milioane lei realizata prin doua proiecte sustinute financiar de Uniunea Europeana, anunța autoritațile locale. La finele lunii mai, urmeaza sa se incheie lucrarile de amenajare…

- ULTIMA ORA… Pompierii vasluieni au fost solicitați sa intervina in cazul unui accident petrecut in localitatea Bacaoani, comuna Muntenii de Jos, in dreptul Statuii Ecvestre «Ștefan cel Mare». La fața locului s-au deplasat doua ambulanțe și o autospeciala de descarcerare. In accident au fost implicate…