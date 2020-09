Stiri pe aceeasi tema

- Mariah Carey este una dintre cele mai indragite cantarețe din lume, cu o voce inconfundabila și cu o avere de peste 530 de milioane de dolari, dar are o sora nevoiașa, care a facut dezvaluiri tulburatoare.

- Fanii emisiunii Asia Express Romania au adorat-o! Orice apariție a Anei Morodan era un adevarat deliciu pentru public, iar „chimia” dintre ea și scriitorul Adrian Teleșpan avea ceva cu totul și cu totul special

- CHIȘINAU, 22 iun - Sputnik. Precipitațiile au facut prapad in mai multe localitați din raionul Ialoveni. Apa a intrat in beciurile și in casele oamenilor, a distrus culturile din gradini. Ploaia a adus prejudicii mari localnicilor din Horești, Ialoveni, dar și din satul Hansca. ”Stateam la…

- bull; Echipele administratorului public au intervenit pe strazile Muncel si Fagetului.Primaria Municipiului Constanta, prin SC Confort Urban SRL, continua lucrarile de modernizare a zonei carosabile pe arterele secundare din cartierul Faleza Nord.Echipele administratorului public au intervenit pe strazile…

- Ziua de sambata, 13 iunie, a debutat cu un COD PORTOCALIU pentru Maramureș, valabil pana in 14 iunie, ora 02:00. Fenomene vizate sunt cantitați de apa insemnate, grindina, intensificari puternice ale vantului, vijelii In aceste momente, cerul Baii Mari a fost acoperit de nori. Ne așteptam la o furtuna…

- bull; Trecerile vor fi trasate in locuri cu risc crescut de accidente rutiereMai multe treceri de pietoni vor fi amenajate in Constanta.Siguranta participantilor la trafic este prioritara pentru Primaria Municipiului Constanta. In acest sens, echipele SC Confort Urban SRL vor trasa maine noapte noi…