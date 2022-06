Povestirile Oanei

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 21 mai a.c., Poliția mun. Onești, a fost sesizata despre faptul ca, in zona garii din localitate se afla un barbat, cazut pe strada. Polițiștii au inceput imediat cercetarile in acest caz, stabilind identitatea persoanei, respectiv, un barbat de 63 de ani, din comuna Caiuți. Acesta a fost…

- Alertat de latratul insistent al catorva caini, un locuitor din zona Coada Lacului de langa orașul Darmanești a vrut sa afle motivul agitației acestora. Apropiindu-se de copac spre coroana caruia latrau cainii, barbatul a observat un pui de urs speriat și a sunat la 112, solicitand intervenția autoritaților.…

- Eurovisionul este, de mulți ani o mizerie iar ediția de anul acesta nu a facut excepție. Dincolo de muzicile promovate la festival, anul acesta, evenimentul a fost folosit politic deși regulamentul sau spune clar ca politica este interzisa. Dar una scrie in regulament, alta fumeaza organizatorii, așa…

- Iar n-a fost sa fie nici iarna asta. Doar o singura luna a venit cu temperaturi mai mici in termometre, și copci doar de carpeala facute cu teama, de cațiva pescarii amatori de dat la mormașca, cu 2-3 larve roșii de libelula, infipte in varf . Nu ca anul trecut ar fi fost mai bun, […] Articolul Mai…

- Polițiștii bacauani au desfașurat, in contextul manifestarilor pentru marcarea Zilei Poliției Romane, activitați de informare pentru prevenirea violenței domestice. La nivelul intregului județ, in perioada 23 – 25 martie a.c. polițiștii bacauani au intensificat activitațile de informare a cetațenilor…

- Aproape 10 la suta dintre angajatorii verificați luna trecuta in ceea ce privește respectarea legislației muncii au fost surprinși pe picior greșit. Astfel, dintre cei 224 agenți economici supuși controlului de catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bacau, 20 au fost sancționați contravențional,…

- La cate se spun despre conflictul din Ucraina, despre cei care l-au pornit și despre cei care l-ar intreține sau care s-ar afla in culise, nimic nu te mai mira. In noianul de informații și mai ales in atata propaganda de razboi, plina de exagerari sau chiar de neadevaruri, e greu sa distingi care ar…

- Primaria Municipiului Bacau, prin Direcția de Asistența Sociala, continua sa premieze cuplurile de bacauani care implinesc 50 de ani de casatorie. De aceasta data, 71 de cupluri vor fi sarbatorite la Teatrul Municipal Bacovia, pe data de 23.03.2022, de la ora 16.00. Pe langa faptul ca dupa mult timp…