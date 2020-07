Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Domșa, din Aiud, s-a infectat cu coronavirus la Centrul de Dializa din Alba Iulia, unde era pacient. De acolo, și-a infectat familia, iar ca urmare, mama sa a murit. Și-a adunat toata durerea și a pus-o intr-o povestire, pe care a publicat-o pe contul sau de Facebook A acceptat sa povesteasca…

- Lucian Domșa, din Aiud, s-a infectat cu coronavirus la Centrul de Dializa din Alba Iulia, unde era pacient. De acolo, și-a infectat familia, iar ca urmare, mama sa a murit. Și-a adunat toata durerea și a pus-o intr-o povestire, pe care a publicat-o pe contul sau de Facebook. Tot acolo, publica periodic…

- „In cursul serii de 3 iulie, am fost cu baietelul nostru de 9 luni la UPU Pediatrie, pentru ca avea febra, care am crezut initial ca are legatura cu iesitul dintisorilor. Dupa consultul de specialitate, medicii au constatat ca are faringo-amigdalita. Avand in vedere simptomatologia, a fost recoltat…

- Peste 800 de persoane au trecut prin Centrul de triaj Covid-19 din Chișinau, din momentul deschiderii acestuia, cu suspecție la noul tip de coronavirus. Toți au fost testați, iar puțin peste o treime dintre ei s-au dovedit a fi cu adevarat bolnavi. Informațiile au fost prezentate de catre directorul…

- Alte doua persoane au decedat astazi, la Spitalul Municipal din Blaj, din cauza COVID-19. Este vorba despre o femeie de 70 de ani din Aiud, mama barbatului de 45 de ani care s-a infectat la Centrul de Dializa din Alba Iulia și despre un barbat de 45 de ani din Uioara de Sus (Ocna Mureș) care a avut…

- O femeie de 70 de ani din Aiud a decedat, rapusa de COVID-19, la Spitalul Municipal din Blaj. Este vorba despre mama barbatului din Aiud, care s-a infectat la Centrul de Dializa din Alba Iulia și care intre timp s-a vindecat. „Am transmis intreaga noastra susținere aiudeanului infectat cu COVID-19…

- Pacientul din Aiud, infectat cu COVID-19 in timp ce facea dializa la Alba Iulia, s-a VINDECAT: ”Va iubesc pe toți, Oameni Minunați in Alb!” Barbatul a postat pe facebook un mesaj emoționant de mulțumire oamenilor in alb care i-au fost alaturi in perioada grea de izolare. ”Ieri și azi am facut testele…