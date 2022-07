Stiri pe aceeasi tema

- Condiția femeii in societate nu este ceea ce ar trebui sa fie, a declarat Daniel Funeriu, fost ministru al educației, marți, pe B1 TV, acolo unde a comentat cazul George Buhnici. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cel mai mare festival de muzica din Romania și unul dintre cele mai mari din lume bate record dupa record privind costul cazarii. Ca in fiecare an, chiriile din Cluj-Napoca explodeaza pe durata UNTOLD. Clujenii cu apartamente fac bani buni din chirii, dar nu se lasa mai prejos nici Universitatea Babeș-Bolyai. Pentru…

- Preț record la gazul importat de Romania. Este de aproape șapte ori mai mare fața de anul trecut. Ce cantitate se afla in depozite Datele publicate de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) arata ca pentru luna aprilie gazul a intrat in tara cu un pret de 1.200 dolari/mia…

- Saritorul in apa Catalin Preda a obținut locul 1 la Cupa mondiala la Cliff Diving World Series din Paris. Romania are, pe langa David Popovici, și un alt sportiv de top.Catalin Preda a caștigat etapa de Cupa mondiala la Cliff Diving World Series din Paris, cu cel mai bun punctaj inregistrat vreodata…

- Selecționerul Edi Iordanescu, record negativ pe banca naționalei. Romania a fost invinsa, marți, de Bosnia-Herțegovina, scor 0-1, dupa eșecul in fața Muntenegrului cu 0-2, de sambata. „Tricolorii” ocupa ultimul loc in grupa 3 din Liga Națiunilor, cu zero puncte și zero goluri marcate. Edi Iordanescu…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, ca fiecare stat membru al Uniunii Europene va primi o cantitate de vaccin impotriva variolei, iar Romania a solicitat initial 1.000 de doze din acest vaccin. ‘Nu este niciun fel de problema legata de achizitie, pentru ca e vorba de o cantitate…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins contestatia formulata de un cetatean turc, arestat preventiv pentru trafic international de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, pe 1 februarie, in tirul pe care barbatul il conducea, polițiștii de frontiera din Calafat au descoperit 81 kilograme…

- O instanța din Grecia decide vineri, 20 mai, daca Sorin Oprescu, condamnat in Romania la 10 ani de inchisoare, va fi pus in libertate sau procesul de extradare va fi judecat cu el in stare de arest. Fostul primar general al Capitalei a ajuns in jurul orei 08:30 la Curtea de Apel incatușat alaturi de…