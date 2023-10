Stiri pe aceeasi tema

- Mii de credinciosi din intreaga tara au ajuns deja la Catedrala Mitropolitana din Iasi pentru a se inchina la racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Ocrotitoarea Moldovei este sarbatorita pe 14 octombrie, dar cu toate acestea, oamenii s-au strans mai devreme pentru a evita aglomeratia. Citește și: Maine,…

- La invitația Inaltpreasfințitului Parinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va sluji in sobor de arhierei, sambata, 14 octombrie, la Catedrala Mitropolitana din Iași, cu ocazia hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, Ocrotitoarea…

- Aproape 55.000 de pelerini s-au inchinat, pana luni la pranz, la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva depuse in curtea Catedralei Mitropolitane din Iasi, la rand asteptand alte cateva sute de persoane, potrivit news.ro.Autoritatile sustin ca vremea rece a determinat ca afluxul de pelerini sa…

- In curtea Catedralei Mitropolitane din Iași a inceput amenajarea baldachinului sub care vor fi așezate Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Miercuri, pe 11 octombrie, vor fi aduse in pelerinaj, din Creta, și Moaștele Sfantului Andrei Criteanul, care vor fi așezate, de asemenea, in baldachin. In aceste…

- Chiar daca pelerinajul la racla Sfintei Cuvioase Parascheva nu a inceput oficial, foarte mulți romani au inceput sa soseasca, deja, la Catedrala Mitropolitana din Iași. Ca in fiecare an, sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva reprezinta un important punct de reper pentru credincioșii din intreaga țara.…

- Primii pelerini, care doresc sa evite aglomerația de la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, deja au sosit sa se inchine la Catedrala Mitropolitana din Iași. Zilele Iașului prilejuite de Hramul Sfintei cuvioase Parascheva se desfașoara in acest an in perioada 7-15 Octombrie. Sfintele moaște vor fi scoase…

- Zeci de mii de credinciosi sunt asteptati la pelerinajul religios de la Iasi, la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, racla cu sfintele moaste urmand sa ramana in curtea catedralei timp de noua zile, potrivit news.ro.Reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei (MMB) au transmis, joi, ca pelerinajul…

- Ca urmare a derularii de catre Complexul Muzeal Național „Moldova” a unei suite de programe de formare, constand in cursuri structurate și sesiuni de job shadowing, in contextul Acreditarii ERASMUS (cod de acreditare 2020-1-RO01-KA120-ADU-095246) pentru perioada 2021 – 2027, specialiștii instituției…