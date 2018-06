Povestea romanilor care au fondat Rodbun, compania care se bate cu multinationalele pe segmentul solutiilor pentru fermieri

Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana General Electric (GE) a confirmat, luni, ca divizia sa de transport, care produce motoare pentru trenuri, va fuziona cu Wabtec, intr-o tranzactie evaluata la 11,1 miliarde de dolari, scrie presa economica internaționala. GE şi acţionarii săi vor deţine 50,1% din…

- Gigantul telecom BT va concedia peste 13.000 de angajati in urmatori trei ani si si isi va muta sediul din centrul Londrei dupa aproape 150 de ani, intr-un proces masiv de reorganizare in care incearca sa isi reduca cheltuielile cu 1,7 miliarde de euro, potrivit The Guardian. Compania a…

- Capitalizarea de piata a companiei Tata Consultancy Services (TCS) a depasit bariera de 100 de miliarde de dolari si este prima companie indiana care atinge acest prag in ultimul deceniu, si abia a doua din istorie, potrivit CNN. Reliance Industries, conglomeratul detinut de cel mai bogat…

- Retailerul Carrefour Romania estimeaza o crestere a cifrei de afaceri cu 4-5% in acest an, de la 1,2 miliarde euro anul trecut, mizand pe deschiderea de noi unitati, a declarat joi pentru News.ro Florin Capatana, director de dezvoltare durabila si relatii institutionale al companiei. ”Avem in vedere…

- Grupul farmaceutic elvetian Norvatis a convenit preluarea companiei americane AveXis, specializata in terapia genetica si medicina de precizie, pentru a obtine un medicament promitator in tratarea unei boli rare a bebelusilor. Actionarii AveXis, companie inregistrata in Bannockburn, Illinois,…

- In cele trei luni pana la finele lunii februarie, primul trimestru al exercitiului fiscal al H&M, profitul operational a scazut cu 61% pana la 1,26 miliarde coroane suedeze, comparativ cu 3,21 miliarde coroane in perioada similara a anului trecut. Stocul de haine nevandute a crescut cu 7% in ultimul…

- Grupul austriac Schweighofer vinde padurile pe care le are in Romania catre investitorul suedez Greengold Asset Management AB/KB, potrivit Bloomberg. Mai exact, vinde societatea Cascade Empire și Ocolul Silvic Cascade Empire, care impreuna dețin 14.283 hectare de padure in nordul Romaniei, potrivit…

- Dezvoltatorul imobiliar israelian HAGAG Development Europe a cumparat in acest an doua proprietati situate pe una dintre arterele centrale ale Bucurestiului - Victoriei 109 (fostul sediu Petrom) si Victoriei 139, precum si a unui teren de peste 3 hectare situat in apropierea padurii Pipera, in urma…