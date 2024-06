Lasselsberger, una dintre firmele prin care opereaza grupul austriac in Romania, va construi un ansamblu de productie in Sandulesti, judetul Cluj, pentru care solicita guvernului ajutor de stat prin programul national de constructii, potrivit unei decizii a actionarilor, consultata de Economica.net . ”Pe piata romaneasca grupul activeaza prin firmele Lasselsberger SA si Sanex SA. Lasselsberger detine marca romaneasca Cesarom. Placile ceramice Cesarom sunt produse in fabrica Sanex din Cluj-Napoca. La 17 aprilie, actionarii firmei Lasselsberger au perfectat cererea de acord pentru finantare a proiectului…