Povestea neştiută a milionarului din spatele tractorului 100% românesc Din 1969, IRUM Reghin a inceput sa produca tractoare forestiere si a devenit rapid unul dintre cei mai buni producatori de astfel de utilaje din aceasta parte a Europei. Anii grei ai tranzitiei de dupa caderea comunismului au afectat si IRUM Reghin, fabrica a carei productie a scazut treptat, pentru ca managementul de atunci nu reusea sa se adapteze la economia de piata. Exista perspectiva ca IRUM sa se inchida si muncitorii sa fie aruncati in somaj, asa cum se intamplase si in cazul altor sute de intreprinderi fondate in perioada comunista. Insa fabrica de tractoare din Reghin a fost salvata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

