- Irina Rimes are motive de bucurie, dupa ce in urma cu mai puțin de doua saptamani a ajuns pe mainile medicilor. Artista a fost nevoita sa iși anuleze un concert pe care trebuia sa-l susțina in noaptea dintre ani din cauza problemelor de sanatate.

- „Muncitorii, țaranii și intelectualii din intreaga țara celebreaza, astazi, realegerea celui mai iubit fiu al poporului pentru un nou mandat de președinte in fruntea patriei noastre. Visul de veacuri al poporului nostru s-a implinit in aceste zile, sub ințeleapta carmuire a neinfricatului nostru lider.…

- Mos Nicolae, asteptat cu nerabdare de copii in fiecare an, in noaptea de 5 spre 6 decembrie, este unul dintre cei mai iubisi sfinti ai crestinatatii. Copiii isi lustruiesc ghetutele sau cizmulitele stiind ca Mosul le va lasa daruri. Pentru neascultatori insa, Mos Nicolae aduce cate o nuielusa, avertizandu-i…

- Așa cum ne-am obișnuit de ani buni, nici in localitatea Afumați ziua Naționala a Romaniei nu a trecut fara a fi marcata de autoritatea locala cu un ceremonial religios și, mai apoi cu tradiționala fasole cu ciolan afumat. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 479 Prin urmare, 1 Decembrie,…

- Ieri, pe 1 decembrie, cei mai talentați trei bucatari ce au reușit sa obțina cate un pașaport direct de trecere catre echipele sezonului 7 Chefi la cuțite au facut front comun și și-au unit pentru prima data forțele in bucatarie organizand un eveniment culinar de excepție

- O masina marca Volkswagen Touareg a ramas blocata vineri intr-un rau din județul Arges. Doua persoane se aflau in vehicul in momentul in care acesta a ramas blocat in raul Targului, din orașul Campulung Muscel. Potrivit Mediafax, șoferul ar fi vrut sa spele mașina in rau și astfel a ramas blocat, dar…

- Bulgaria sustine in mod consecvent necesitatea integrarii tarilor din Balcanii de Vest, pentru "stabilitatea si dezvoltarea" continentului european, a declarat, duminica, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov potrivit Agerpres El a participat, alaturi de ambasadorul Germaniei, Cord Meier-Klodt…

- Putini au auzit chiar si de Cher Ami, porumbelul erou din Primul Razboi Mondial, pasarea - postas care, fara ochi, fara picior și cu o aripa ranita, a salvat 197 de oameni. The post Expozitie fabuloasa la Timisoara. Este o premiera in Romania. Intrarea e gratuita appeared first on Renasterea banateana…