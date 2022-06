Stiri pe aceeasi tema

- O veche ie pe care sunt brodate chipurile unor fetite este una dintre cele mai valoroase piese expuse la Muzeul Timpul Omului din Manzalesti, judetul Buzau. Camasa difera de celelalte exponate prin formele si culorile broderiei din partea superioara a manecilor.

- Senatorul liberal Liviu Bratescu a declarat ca ia romaneasca are toate șansele ca pana la sfarșitul acestui an sa intre in patrimoniul mondial UNESCO, prin inscrierea in „Lista reprezentativa a elementelor de patrimoniu cultural imaterial al umanitatii”. Politicianul a scris, pe o rețea de socializare,…

- 24 iunie: Ziua Universala a Iei. Cum a ajuns tradiționala camașa cu altița in patrimoniul UNESCO La 24 iunie, in fiecare an, incepand din 2013, este sarbatorita Ziua Universala a Iei. Din acest an, Ziua Iei este recunoscuta oficial, prin legea 184/2022, promulgata de președintele Klaus Iohannis. Initiativa …

- In vederea promovarii și conservarii patrimoniului imaterial al Geoparcului Internațional UNESCO „Ținutul Buzaului”, Consiliul Județean Buzau, prin Centrul Județean de Cultura și Arta Buzau și Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „Ținutul Buzaului”, organizeaza in perioada 15 iunie – 19 august 2022…

- Articolul Cum a decurs vizita președintelui Klaus Iohannis la Școala nr. 11, prima unitate eco din Romania se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Klaus Iohannis a mers la prima școala eco din Romania. S-a declarat impresionat de ce a gasit in cea mai mare unitate gimnaziala din județ. La vizita…

- Lucian Bode, ministrul de Interne, a declarat, marți, la Buzau ca a dispus o analiza la nivelul ministerului pe care il conduce pentru a identifica modul de eficientizare a activitatii de prevenire si combatere a consumului de droguri, dupa ce un tanar a murit, in urma unei supradoze, la Saga Festival.…

- Comisia Europeana a modifica prognoza de creștere economica pentru Romania in acest an. Țara noastra va inregistra o creștere economica pozitiva de doar 2.6% in 2022, din cauza inflației care va reduce veniturile disponibile, dar și din cauza razboiului din Ucraina care afecteaza increderea in economia…

- De ani buni, Cecilia Petrescu, cu vocea sa blanda de invațatoare, ce cu greu o mai poți scoate din minte, spune poveștile timpului omului pentru buzoieni, dar și pentru toți cei din țara și din afara granițelor care trec pragul muzeului din Ținutul Buzaului, al carui custode este. Anul acesta implinește…