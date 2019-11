Povestea emoţionantă de dragoste dintre Leo Iorga şi soţia sa, Paula. Incredibil cum s-au cunoscut cei doi Leo Iorga povestea atunci cunoscut-o, cum a cucerit-o și cum și-a inceput casnicia cu femeia care i-a stat alaturi pana in ultima clipa a vieții sale. „Ne-am cunoscut la Costinești, in vara lui '89. Eu cu rocku', ea... cea mai frumoasa doctorița de pe Litoral. Ghinion, ea avea prieten, eu, prietene... Abia la sfarșitul verii, cand nu a mai fost așa aglomerat in stațiune, am reușit sa ne vedem mai bine. De atunci, impreuna am ramas", a povestit pentru Libertatea Leo Iorga, vocea care a definit la inceputul anilor '80 formații precum Pacific, Cargo sau Compact. Nunta cu «adidași»… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Trupul neinsufletit al fostului solist al trupei Compact, Leo Iorga, va fi depus luni, la Casa Eliad. Inmormantarea va avea loc marti la Cimitirul Bellu, a anuntat sotia artistului pe Facebook. Leo Iorga a murit, ieri, la varsta de 54 de ani. El suferea de cancer de mai multi ani. De-a lungul timpului,…

- Leo Iorga, unul dintre cei mai cunoscuti solisti si chitaristi rock din Romania, a debutat la varsta de 14 ani, ca tobosar in trupa Liceului "Ioan Slavici" din localitatea natala (actualul Colegiu Național „Moise Nicoara”). Nascut pe 2 decembrie 1964, in Arad, numele sau a fost legat mai ales de trupele…

- In cei peste 30 de ani de activitate muzicala, activand in șapte trupe rock, Leo Iorga a dat viața unor melodii de neuitat, iubite de generații intregi. Cele mai multe dintre ele au fost lansate pe cand activa la "Cargo" și "Compact". Printre ele se afla "Fata din vis", "Cantec pentru prieteni" sau…

- Solistul Leo Iorga, o voce de referinta a rock-ului romanesc, s-a stins din viata la 2 noiembrie 2019, a anuntat chitaristul si compozitorul Adrian Ordean pe reteaua de socializare Facebook. „Colegul meu de trupa Leo Iorga a plecat spre o lume mai buna… Dumnezeu sa-l ierte. Va ramane in inimile noastre…

- „Colegul meu de trupa Leo Iorga a plecat spre o lume mai buna... Dumnezeu sa-l ierte. Va ramâne în inimile noastre pentru totdeauna!”, a scris Adrian Ordean, într-o postare pe Facebook. Fost membru al trupelor Cargo, Compact, Schimbul 3, PACT by Leo Iorga &…

- Muzicianul Leo Iorga, care a murit sambata, la varsta de 54 de ani, a fost unul dintre cei mai cunoscuti solisti si chitaristi rock din Romania, numele lui fiind legat mai ales de trupele Cargo si Compact B, alaturi de care a lansat hituri care au ramas in memoria fanilor.Nascut pe 2 decembrie…

