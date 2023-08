Stiri pe aceeasi tema

- Legendele unor stanci din Ceahlau au fost zamislite de catre muntenii de la poalele masivului din Neamt. Intre ele sunt cele despre Pietrele Detunate de fulgerele spurcatului drac si Claile lui Miron.

- Peisaj ca de iarna in plina vara, in sudul Germaniei, unde strazile unui oraș au fost acoperite de un strat de 30 de centimetri de grindina. Vremea extrema face ravagii și in Slovenia. Sunt cel puțin 3 morți in urma inundațiilor catastrofale. Ploile torentiale au fost descrise de salvatori ca fiind…

- „Maine, 3 august 2023, de la ora 11.00 ne imbracam in straie de sarbatoare și va invitam sa participați la deschiderea a doua expoziții care ne vor descifra legende ale satului tradițional, ne vor purta intre pamant și cer, din zona etnografica Vlașca pana la constelațiile imaginate de strabunii noștri”…

- Imagini apocaliptice dupa furtuna, in Mehedinți - Acoperisul unei pensiuni a fost spulberat de vant: 'Am crezut in prima faza ca este cutremur'Vijeliile au facut prapad in mai multe zone din tara. In Mehedinți acoperișul unei pensiuni a fost smuls de vantul extrem de puternic. Bucați din construcții…

- O misiunea grea a salvamontistilor care actioneaza pe Ceahlau, in Neamt, a avut loc pe un traseu montan. Un turist a suferit un infarct, iar in lipsa unui elicopter, pacientul a fost coborat in Durau

- Sa visezi o avalanșa poate fi de-a dreptul infricoșator, insa, de cele mai multe ori, un astfel de vis are un mesaj important al subconștientului nostru, unul benefic. Descopera cum poate fi interpretat un vis despre avalanșa.Ce semnificație are avalanșa in visVisele sunt adesea misterioase și greu…

- SV Wehen Wiesbaden a caștigat și returul barajului cu Arminia Bielefeld, scor 2-1 (4-0 in tur), și a promovat in liga secunda germana. SV Wehen Wiesbaden a incheiat pe locul 4 ultima ediție din 3.Liga, al treilea eșalon fotbalist al Germaniei. A profitat de faptul ca Freiburg II nu avea drept de promovare…

- Negocierile unui acord obligatoriu din punct de vedere juridic care ar putea preveni urmatoarea pandemie au ajuns inevitabil pe un drum infundat. Propus inițial de președintele Consiliului European, Charles Michel, in cele mai grele zile ale crizei Covid-19, scopul este de a crea un nou set de reguli…