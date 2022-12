Povestea Coroanei de Advent. Ce este Calendarul Advent Coroana de Advent nu se mai gasește, in prezent, decat in Biserica. Ceea ce vedem pe tarabe, vitrine și in supermarketuri este manelizarea acestei frumoase tradiții. Confecționate din ramuri de plastic, supraincarcate cu globuri și fundițe in toate culorile și din toate materialele, pentru toate gusturile, la toate prețurile nu au nicio legatura cu Adventul. Dar care este povestea Coroanei de Advent și ce este Calendarul Advent? Pentru catolici, Adventul este un timp de pregatire la solemnitatea Nasterii Domnului, in care ne amintim de prima venire a lui Cristos intre oameni si, prin aceasta,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

