- Sambata, 30 ianuarie, se implinesc 169 de ani de la nasterea lui Ion Luca Caragiale, nuvelist, pamfletar, poet, sufleur, revizor scolar, copist, corector, registrator, director de teatru, comentator politic și ziarist, cel mai important dramaturg roman, unul dintre cei mai importanți scriitori romani,…

- Imaginile furnizate de sateliții Corona, creați pentru a spiona bombele atomice ale Uniunii Sovietice, ii ajuta pe cercetatori sa afle cum s-a schimbat planeta in ultimii 50 de ani, relateaza New York Times.

- Ca totul sa devina realitate, a fost pus la punct un intreg sistem logistic. Depozitul central va fi la Cantacuzino și este pregatit sa primeasca sutele de mii de doze de vaccin anti-COVID. Declarația a fost facuta de președintele Klaus Iohannis, imediat dupa ce a vizitat ultra-congelatoarele care mențin…

- La Alegerile din 6 decembrie 2020, Ialomița are cea mai scazuta prezența la vot din istoria alegerilor ultimilor 30 de ani. Deși a obținut 40,22% din voturile ialomițenilor prezenți la urne pentru Camera Deputaților și 39,71% din voturi pentru Senat, PSD Ialomița ramane marele perdant al acestor alegeri.…

- Victoria, gasca cu gat roșu ranita la inceputul anului intr-o comuna din Ialomița, salvata și echipata cu un emițator pentru monitorizarea speciei, a revenit in Romania dupa o calatorie dus-intors de peste 13.000 de kilometri pe ruta Insula Mare a Brailei - peninsula arctica Taimyr, anunța Societatea…

- Fara sa fi știut, acest titlu este, de fapt, același cu un subtitlu din cartea lui Adrian Marino, ”Pentru Europa”: „ A fi roman și european in același timp”, publicata in 1995. Astazi, la aproape 14 ani de la integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, la 1 ianuarie 2007, reflecția asupra conținutului…

- Odata cu conștientizarea poluarii de afara, au explodat reclamele la purificatoare de aer și numarul oamenilor care le cumpara. La inceputul lui 2020, s-au dublat vanzarile de purificatoare. Dar purificatoarele sunt doar o soluție parțiala. Chiar și cu purificatoarele pornite, aerul din casa poate deveni…

- „Alegerile din 3 noiembrie au fost cele mai sigure din istoria americana", a afirmat DHS intr-un comunicat, potrivit hotnews.ro. Cele doua departamente responsabile de monitorizarea infrastructurii de vot din cadrul institutiei (echivalentul STS din Romania) au gasit ca „nu exista nicio dovada ca sistemul…