Povestea celor doua profesoare care au deschis The Beer Institute, un magazin cu peste 100 de feluri de bere artizanala

Stiri pe aceeasi tema

- Ce faci atunci cand ai putin peste 40 de ani, o cariera atent construita in spate, dar si un dram de nebunie pentru a porni singur la drum? Antreprenoriatul este solutia. (Dar sa nu uitam de aceasta data si berea.)

- Firmele și persoanele fizice din Romania au la dispoziție un centralizator al sancțiunilor contravenționale, cum sunt cele date de ANAF, Inspecția muncii, Protecția consumatorului și alte autoritați de control, prevazute diferitele legi care intra sub incidența Legii prevenirii, prin care sunt iertați…

- Politistii au deschis dosar penal pe numele a doi soferi din Capitala, in varsta de 22 si 27 de ani, dupa ce acestia au luat parte la o intrecere neautorizata pe un drum public, anunta Brigada Rutiera.

- Atacul s-a produs in jurul orei locale 03:30, intr-un local popular, frecventat de multi clienti. Politia a informat ca barbatul este alb si fara haine pe el, cu exceptia unei jachete de culoare verde cu care s-a acoperit cand a intrat in localul unde a comis atacul armat. Individul avea o…

- Locuitorii din Gagauzia isi vor putea perfecta toate actele la ghiseul unic, deschis astazi la Comrat. Chiar din prima zi, zeci de persoane au beneficiat de serviciile acestui centru multifunctional.

- Arnold Schwarzenegger a declarat ca se simte ''bine'' insa ''deocamdata nu grozav'' dupa operatia pe cord deschis pe care a suferit-o recent, relateaza vineri Press Association. Cunoscut in special pentru rolul din seria ''Terminator'', actorul in varsta…

- Un scandal a avut loc ieri dupa amiaza in cartierul Medea din Constanta. O masina a fost distrusa, iar geamurile unui imobil au fost sparte. Politistii au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care s a petrecut altercatia. Mai multe persoane au fost conduse…

- In Piața Agroalimentara din Fagaraș, au aparut, miercuri, primele carcase de miel. Insa in prima zi a targului special amenajat, au fost puțini comercianți. Din cauza vremii și din cauza ca Sarbatorile Pascale sunt mult mai devreme, in acest an, mieii sunt foarte mici, astfel ca doar patru crescatori…