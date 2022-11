Povestea Castelului Cantacuzino din Bușteni este impresionata, daca nu știați. Castelul, construit de Gheorghe Grigore Cantacuzino in 1911, se inalța maiestuos, chiar in fața Munților Bucegi. Parcul castelului de 6 hectare va invita la a zabovi. Și este acum unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Valea Prahovei. Castelul, parcul de sculpturi și terasa, cu priveliștea lor uluitoare, atrag mii de vizitatori in fiecare an. Castelul Cantacuzino, construit in stil neoromanesc, are o mare valoare arhitecturala, istorica, documentara și artistica. Castrelul fiind unic in Romania zilelor…