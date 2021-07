Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Prisacariu, in varsta de 28 de ani și Dani Oțil, in varsta de 40 de ani, așteapta cu nerabdare sa devina pentru prima oara parinți. Cei doi vor avea un baiețel, pentru care nu au gasit inca un nume. Viitoarea mamica este prezenta tot timpul pe Instagram și ii ține la curent pe urmaritorii ei…

- „Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 21 mai a.c., in jurul orei 17,00, LACATUS DAVID ALEXANDRU, in varsta de 2 ani, a iesit din locuinta sa, din localitatea Floresti, pentru a se juca cu alti copii in zona raului Somes si nu a mai fost gasit. Semnalmentele minorului: inaltime…

- Copil in varsta de cinci ani, lovit de un autoturism in timp ce traversa strada.In cursul zilei de 16 mai a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Babadag, au fost sesizati cu privire la producerea unui accident intre un auto condus de o femeie de 30 de ani din localitatea Valul lui Traian, judetul…

- Trei persoane, intre care și un copil de 5 ani, au fost ranite in urma impactului frontal dintre doua autoturisme. Accidentul a avut loc astazi, pe DJ 609B, la ieșirea din localitatea Coșteiu, aflata la doar cațiva kilometri de Lugoj. Conform reprezentaților IPJ Timiș, un barbat in…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție Mureș, Emanuela Farcaș, astazi, in jurul orei 15:00, polițiștii au fost sesizați prin apelul 112, cu privire la faptul ca, la marginea unei paduri dintre localitațile Panet și Madaraș, un minor ar fi fost impușcat cu o arma cu aer…

- Un copil in varsta de 5 ani si-a pierdut viata, luni, dupa ce a fost impuscat de catre fratele sau, in varsta de 8 ani, cu o arma cu aer comprimat, la marginea unei paduri dintre localitatile Panet si Madaras. „Astazi (luni, n.r.), in jurul orei 15.00, politistii au fost sesizati prin Apel 112, cu […]…

- Remus Campeanu, legenda celor de la U Cluj, a murit la varsta de 82 de ani. Remus Campeanu a fost autorul golului care a adus singurul trofeu din istoria Universitații Cluj. Pe 11 iulie 1965, dupa victoria cu 2-1 in fața lui Dinamo Pitești pe vechiul "Republicii" din București, era purtat pe brațe…