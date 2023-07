Poveste sfâșietoare: un tată își găsește fiul răpit, după 22 de ani de căutări disperate Un barbat din China care și-a dedicat cea mai mare parte a ultimilor 22 de ani incercand sa-și gaseasca fiul rapit a reușit, in cele din urma, sa-l gaseasca intr-un oraș aflat la 900 de kilometri distanța. Pe 9 octombrie 2001, Lei Wuze a plecat de acasa din Yueyang, provincia Hunan, fara sa știe ca va fi ultima data cand iși va vedea fiul timp de peste doua decenii. Barbatul și-a lasat baiatul de 4 ani, Yuechuan, jucandu-se sub supravegherea unuia dintre vecinii sai. Femeia a declarat ulterior poliției ca au intalnit pe strada un barbat suspect care ulterior i-a intins o capcana baiatului și… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

